حومة: سنراقب عملية خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر من الآن

ليبيا – أكد نائب رئيس مجلس النواب أحميد حومة على أن الوقت سيثبت وسيحدّد مدى التزام كل الأطراف المعنية باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقّع بجنيف، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بمراقبة عملية خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر من الآن.

حومة أعرب في حوار لوكالة “تونس أفريقيا” للأنباء نقلته صحيفة “اليوم السابع” عن أمله في أن تتفق كل الأطراف الليبية المعنية في ملتقى الحوار السياسي المزمع عقده قريبًا بتونس على مبدأ ”ليبيا موحدة”، مضيفًا: ”سنرى ونراقب ماذا سيحدث بتونس، وماذا ستكون مخرجات الحوار السياسى الليبي حينها”.

وأشار إلى أن أرض تونس احتضنت خلال السنوات الأخيرة العديد من المؤتمرات واللقاءات التى تهم الحوار الليبي-الليبي، وساهمت في رأب الهوة بين الأطراف المتنازعة .

وبخصوص الأعضاء المشاركين فى الحوار السياسي والتي تم نشر قائمة أسمائهم فى غضون أوائل الأسبوع الماضي من قبل بعثة الأمم المتحدة بليبيا، أفاد أن هناك امتعاضًا من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة اللييبيين حول أسماء بعض الأعضاء المشاركين.

كما أضاف: ”سيساهم هذا الاتفاق في التمهيد وتسهيل عمل بقية اللجان على غرار اللجان الدستورية أو مثلًا اللجنة التي تشكلت بخصوص المناصب السيادية، فضلًا عن اللجان الأخرى التي تعمل على ضمان المسار الدستوري”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية