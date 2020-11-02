صحفي ليبي: إحالة «بعيو» إلى «القضاء العسكري» يثبت أن طرابلس في حكم «البلطجية»

أكد الصحفي عثمان البوسيفي، أن إحالة محمد بعيو رئيس مؤسسة الليبية للإعلام، إلى المدعي العام العسكري يؤكد أن طرابلس في حكم البلطجية.

وقال البوسيفي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “على من يعمل في الإعلام الليبي التفكير في مغادرة ليبيا بسرعة حتى لا يجد نفسه في قبضة العصابات الإرهابية الساكنة تحت عباءة اللصوص. الحرية للكاتب الصحفي محمد عمر بعيو”.

وكانت وسائل إعلام، قد كشفت عن خضوع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام محمد بعيو للتحقيقات من قبل القضاء العسكري.

وكشفت صحف ليبية أن آمر، ما تسمى بـ«الغرفة المشتركة» أسامة الجويلي، أمر بإحالة بعيو، المعتقل لدى مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس”، للمدعي العام العسكري بتهمة الخيانة العظمى.

يشار إلى أن مليشيا “ثوار طرابلس” التابعة لوزارة دفاع الوفاق، اقتحمت منزل بعيو في طرابلس يوم 20 أكتوبر الجاري، على خلفية توجيهاته بسحب شعار “بركان الغضب”، من وسائل إعلام الوفاق، وحظر خطاب الكراهية أو الحض على العنف والحرب الأهلية.