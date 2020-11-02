الحويج للثني: مالطا قررت إعادة فتح قنصليتها في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 November, 2020

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج خلال لقائه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين أن السلطات في مالطا قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحويج أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على أن أهم نتائج زيارة وفد ليبي لماطا الأيام الماضية هو قرار السلطات المالطية إعادة فتح قنصلية لمالطا في مدينة بنغازي، وإمكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين، وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في المجالات المختلفة وأكد أن معظم اللقاءات تضمنت شرحا لرؤية الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة الليبية الراهنة.

وترأس الوفد الليبي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، وضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، إضافة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي.

والتقى الوفد الليبي خلال الزيارة رئيس مالطا ووزير الخارجية المالطية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى مالطا، وذلك لبحث مستجدات الوضع الليبي كما شملت اللقاءات غرفة التجارة المالطية، وأكاديمية التدريب المالطية، إضافة إلى لقاء مع الجالية الليبية في مالطا.