الحويج للثني: مالطا قررت إعادة فتح قنصليتها في بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
02 November, 2020
أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج خلال لقائه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الاثنين أن السلطات في مالطا قررت إعادة فتح سفارتها في ليبيا.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الحويج أكد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على أن أهم نتائج زيارة وفد ليبي لماطا الأيام الماضية هو قرار السلطات المالطية إعادة فتح قنصلية لمالطا في مدينة بنغازي، وإمكانية افتتاح خط بحري تجاري بين البلدين، وبحث مساهمة الشركات المالطية في إعادة إعمار ليبيا ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على برنامج تدريب لكافة القطاعات في المجالات المختلفة وأكد أن معظم اللقاءات تضمنت شرحا لرؤية الحكومة ومجلس النواب لحل الأزمة الليبية الراهنة.
وترأس الوفد الليبي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، وضم نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، إضافة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي.
والتقى الوفد الليبي خلال الزيارة رئيس مالطا ووزير الخارجية المالطية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وبعثته لدى مالطا، وذلك لبحث مستجدات الوضع الليبي كما شملت اللقاءات غرفة التجارة المالطية، وأكاديمية التدريب المالطية، إضافة إلى لقاء مع الجالية الليبية في مالطا.
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