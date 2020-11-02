إسبانيا تعرب عن ترحيبها بانطلاق المنتدى السياسي الليبي

أعلنت السفارة الإسبانية في القاهرة، اليوم الإثنين، عن ترحيبها بانطلاق أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي في غدامس، الذي سيناقش الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا وشروط إجراء الانتخابات بصورة توافقية.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن هناك إشادات بالتيسيرات المقدمة من قبل الحكومة التونسية، التي ستستضيف الجزء الثاني من منتدى الحوار، بشكل حضوري، اعتبارا من 9 نوفمبر الجاري.

وأشارت السفارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد من التطورات الإيجابية الأخرى، في المجال الأمني، و انعقاد الاجتماع الخامس للجنة 5+5 لأول مرة على الأراضي الليبية اعتبارًا من اليوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، لاتخاذ قرار بشأن آلية التحقق من وقف إطلاق النار وغيرها من الإجراءات المتفق عليها في الـ23 أكتوبر المنصرم.

وهنأت الحكومة الإسبانية، المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، على عملها الدؤوب ودعوتها لتجنب فراغ السلطة في هذه الأوقات الحرجة.

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