«عقيل» ناعيا «بوخمادة»: حياتك طهّرت وطن وموتك وحّد شعب

نعى المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، اللواء ونيس بوخمادة، قائد قوات الصاعقة بالجيش الليبي، والذي توفي أمس الأحد، إثر أزمة صحية مفاجأة ألمت به بشكل مفاجئ.

وقال عقيل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حياتُك طهّرت وطن. وموتك وحد شعب، أي رضى. وأي عز تريد أكثر من هذا يا ونيس!!؟”.

يشار إلى أن مدير إدارة الصاعقة والمظلات بالجيش الوطني الليبي اللواء ونيس بوخمادة، كان قد وافته وافته المنية صباح أمس الأحد، بين جنوده وضباطه في ميدان الشرف ميدان القوات الخاصة.

ونعى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، بوخمادة، قائلًا: “كان للفقيد صولات وجولات في ساحات القتال، عرف عنه وعن جنوده الشراسة في القتال والشجاعة عند مواجهة الأعداء وحكمته في قيادته لوحداته، نودع اليوم بطل معركة تمسكت بجبال مدينة درنة، وبطل معارك التحرير ودحر الإرهابيين والمجرمين على كامل تراب الوطن، وداعا رفيقنا المقدام الشجاع الصامد في وجه الأعداء، ونتقدم بأحر التعازي والمواساة لقبيلة المغاربة عامة وآل بوخمادة بصفة خاصة ولكل رجال القوات الخاصة”.