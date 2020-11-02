سعيد: حوار تونس فرصة لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 November, 2020

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين عثمان الجرندي على الحوار الليبي الذي تستضيفه تونس سيكون فرصة حقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، ودعا المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار

وبين المكتب للرئاسة التونسية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بقصر قرطاج التطرق إلى تحضيرات الحوار الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل.

وأطلع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الرئيس التونسي على الاستحقاقات المقبلة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكد رئيس الجمهورية سعي تونس الدؤوب إلى المساهمة في الدفع نحو حل الإشكاليات والأزمات بالحوار، وأسدى تعليماته بضرورة أن تكون بلادنا دوما صوت الحق وقوة اقتراح ومنارة اعتدال ووسطية في مواقفها.