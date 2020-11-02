«صالح إبراهيم»: حوار «5+5» في «غدامس» بارقة أمل

قال رئيس أكاديمية الدراسات العليا الليبية سابقا، والقيادي بالنظام السابق، صالح إبراهيم، إنه يتعين على جميع الوطنيين أن يتكاتفوا لإعادة بناء ليبيا، وصيانة أمنها الوطني، والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية والبشرية، والنهوض بها من جديد.

أضاف “إبراهيم” في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن حوار (5+5) في غدامس يشكل بارقة أمل وعلامة فارقة لعودة الوعى للمؤسسة العسكرية في الطرفين ولقياداتها الوطنية، وفق قوله.

وتابع “إبراهيم”: “تاريخ تأسيس الدول ونهوضها علمنا أن الجيش هو العمود الفقري وهو الكتلة الحرجة إذا ما أصيبت في مقتل فأن الوطن سيتشظى وينهار. حوار غدامس يعد بحق “حوار الشجعان” والذى يجب أن تهتدي به النخب السياسية الليبية ويقرروا نقل حوارات جنيف وتونس والقاهرة إلى أية مدينة ليبية” وفق تعبيره.

وواصل “إبراهيم” قائلاً: “ليس هناك اعتراض على الاختلاف السياسي، ولكن عندما يتحول الخلاف إلى صراع مسلح يقود إلى تمزيق الوطن بحجج واهية فأن الخلاف يتحول إلى خيانة وطنية.. تحية لأعضاء لجنة 5+5 لأنهم قدموا من أماكن عملهم في ليبيا إلى إحدى مدنهم وهى غدامس، ولأنهم لا يحملون جوازات أجنبية، ولم يسبق لهم العيش خارج ليبيا، وتحية لهم لأنه لم تخوفهم أو تجبرهم الدول التي تؤجج الصراع في ليبيا على أن لا يلتقوا ويضعوا مصلحة شعبهم ووطنهم فوق مصالح الطامعين في بلادنا وثرواتها” وفق قوله.