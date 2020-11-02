ليبيات يوصين بحصة في المناصب السيادية وقانون الانتخابات

أوصت ليبيات شاركن في جلسات تشاورية عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن المسار التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي، بتمثيل ومشاركة النساء في المناصب السيادية التشريعية والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، وأن يشتمل قانون الانتخابات الجديد حصة نسائية بنسبة لا تقل عن 30%.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، الاثنين، إنها عقدت خلال شهر أكتوبر المنصرم 4 جلسات تشاورية من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالة للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة، شاركت فيها 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون.

وأشارت البعثة إلى أن الجلسات ضمت مشاركات يُمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات. وبلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%.

ووفق بيان البعثة، فقد أجابت وليامز على استفسارات وتساؤلات المشاركات واستمعت إلى مطالبهن والتوصيات التي يرغبن في إيصالها إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، مبينة أنه سيتم مناقشة التوصيات الصادرة عن الجلسات التشاورية الأربع على جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتاريخ 9 نوفمبر الجاري.

وتالياً كامل التوصيات:

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