في محاولة لشرعنة المليشيات.. الحداد يعلن ضم عناصر “بركان الغضب” لقوات الوفاق

أعلن رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الحداد، أنه ضم قوات ما تسمى بـ “بركان الغضب” إلى وحدات قوات الوفاق بعد التدريب وإعادة التأهيل لبناء ما أسماه بـ “اللبنة الحقيقية للجيش الليبي” اعتبارا من 1 يناير 2021م.

وقال الحداد في تصريحات صحفية له إن انضمام عناصر ما تعرف بـ “بركان الغضب” لقوات الوفاق يبدأ اعتبارا من 11 نوفمبر الحالي بالكلية العسكرية، مُقدمًا الشكر لمنتسبي القوات 301 الذين لبوا النداء وعقدوا العزم على تسليم مركز تدريب لهم.

وكانت المليشيات المساندة لقوات الوفاق، طالبت مجلسي النواب الموازي والدولة بتفعيل جهاز ما يسمى بالحرس الوطني، كما طالبت باعتماد ميزانية له ودعت باقى المليشيات ومن أسمتهم بـ”الثوار” للمسارعة بالانضمام.

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