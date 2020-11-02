وفد «شباب قبائل التبو» لـ«عقيلة صالح»: أنت ولي الأمر الشرعي والوحيد في البلاد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” اليوم بمكتبه في مدينة القبة وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا ، حيث تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات المسار السياسي في البلاد وأهمية دور الشباب في هذه المرحلة وسبل الارتقاء به.

وأكد وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا عن اعتزازهم وفخرهم برئيس مجلس النواب على ما قدمه من انجازات طوال مسيرته كرئيس لمجلس النواب الليبي، مثمنين عاليا الجهود التي يبذلها من أجل الوطن والمواطن.

وتعهد وفد رابطة شباب قبائل التبو بالتزامهم بالمبادئ القائمة على الاحترام المتبادل وتمسكهم بروح التعاون والتسامح واستعدادهم للمشاركة في حلحلة المشاكل التي تخص المجتمع عموماً وفئة الشباب بشكل خاص، معبرين في الوقت نفسه عن ثقتهم اللامحدودة برئيس مجلس النواب كونه ولي الأمر الشرعي والوحيد في البلاد.

والتقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” اليوم بمكتبه في مدينة القبة وفد قبيلة السنينات، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الشأن الليبي وعلى رأسها المسار السياسي.

وعبر وفد قبيلة السنينات عن شكرهم وتقديرهم له على ما بذله من جهد لتحقيق السلام وإعادة الهدوء والطمأنينة للوطن ، كما ثمن الوفد وبارك رؤية رئيس مجلس النواب للحل السياسي الليبي ، مؤكدين على أنها سوف تعيد الأمن والاستقرار لكافة ربوع ليبيا .