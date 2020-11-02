الثني يبحث المشروعات الحكومية ببلدية أجدابيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 November, 2020

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الاثنين اجتماعا موسعا لمتابعة سير عمل المشروعات الحكومية في بلدية أجدابيا.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي ضم وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا إمبارك المنفي، بحضور رئيس جهاز تنمية و تطوير المدن ناجي المعداني، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس ومدراء المشروعات بقطاعات الصحة والإسكان والتعليم والمواصلات.

وجرى خلال الاجتماع التطرق لمشكلة عدم توفر موقع مناسب لاستخدامه كمكب للقمامة بالمنطقة ومراجعة المستندات المقدمة حول الأرض التي يمكن شرائها لهذا الغرض، وفقا للتشريعات النافذة والمعمول بها في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع نتائج اللقاء السابق الذي عقد في 27 أكتوبر الماضي وضم رئيس مجلس الوزراء مع أعيان وحكماء بلدية اجدابيا، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، وبعض المسؤولين بالبلدية.

وبحث الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل التي تعيق استمرار تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها بقطاعات (التعليم والصحة والمياه والمواصلات والإسكان).

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على حلحلة كافة العراقيل التي تم تواجه البلدية بما في ذلك عقد اجتماع عاجل مع جهاز النهر الصناعي لوضع حل جذري لتوصيلات المياه لبعض الأحياء السكنية بالبلدية.