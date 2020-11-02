تدريبات في مهارات الأشغال اليدوية للأطفال بسبها

أخبار ليبيا24

وقالت رئيس مجلس إدارة منظمة دروب الحياة النسائية نعيمة الشيخ لأخبار ليبيا24، إن الهدف من التدريبات هو ترفيه الأطفال بحكم توقفهم عن الدراسة والعديد من النشاطات التي كانت ترفه عنهم في فترة ماقبل الوباء، كما إن تعليمهم الأشغال اليدوية سيمكنهم من اكتساب العديد من المهارات التي تساعدهم على قضاء أوقات مفيدة في منازلهم.