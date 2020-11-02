تدريبات في مهارات الأشغال اليدوية للأطفال بسبها

أخبار ليبيا24
أطلقت منظمة دروب الحياة النسائية بسبها مجموعة تدريبات للأطفال بالمدينة حول مهارات الأشغال اليدوية المنزلية، تستهدف الأطفال حتى السن الحادية عشر ممن تأثروا بالإجراءات الإحترازية من وباء كورونا بالمدينة.
وقالت رئيس مجلس إدارة منظمة دروب الحياة النسائية نعيمة الشيخ لأخبار ليبيا24، إن الهدف من التدريبات هو ترفيه الأطفال بحكم توقفهم عن الدراسة والعديد من النشاطات التي كانت ترفه عنهم في فترة ماقبل الوباء، كما إن تعليمهم الأشغال اليدوية سيمكنهم من اكتساب العديد من المهارات التي تساعدهم على قضاء أوقات مفيدة في منازلهم.
وأكدت الشيخ أن المنظمة تواصل العديد من التدريبات للأطفال وأولياء امورهم، بهدف صقل مواهبهم ودفع أولياء الأمور للتعامل معهم بشكل علمي خلال فترات الوباء والتدابير المتخذة للوقاية منه.
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