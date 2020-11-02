داخلية الوفاق: اللجنة الليبية الإيطالية تجتمع لبحث هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

02 November, 2020

اجتمعت اليوم الاثنين اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم في مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتهريب الوقود وامن الحدود، المشكّلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 496 ) لسنة 2020م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب الليبي وما تضمنته من تعديلات وملاحظات وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الجانبين للخروج بمشروع يلبي مطالب الطرفين مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين لمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يكفل عدم المساس بسيادة الدولة الليبية على أراضيها.

وضم الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبد الحفيظ ميلاد وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبى لوتشيانو قاريمالدى بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ومدير المكتب القانوني بوزارة الخارجية، ومندوب مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، ورئيس قسم ايطاليا بوزارة الخارجية، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي بالجهاز، ورئيس مكتب الشؤون السرية بالجهاز ، ومستشار السياسي بسفارة إيطاليا.