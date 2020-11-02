تشكيل لجنة ليبية – إيطالية «مصغرة» للخروج بتعديلات لمذكرة التفاهم تلبي مطالب البلدين بشأن الهجرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الاثنين، اتفاق اللجنة الليبية – الإيطالية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن الهجرة «على تشكيل لجنة مصغرة من الجانبين للخروج بمشروع يلبي مطالب الطرفين»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة عقب اجتماع اللجنة الليبية – الإيطالية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم في مجال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وأمن الحدود، الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الإيطالية في فبراير 2017، صباح اليوم الاثنين.

واللجنة الليبية المكلفة بتعديل مذكرة التفاهم مشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم (496) لسنة 2020.

وحضر اجتماع اللجنة الذي عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس كل من رئيس الجهاز عميد المبروك عبدالحفيظ ميلادِ، وسفير إيطاليا لدى ليبيا جيوزيبى لوتشيانو قاريمالدى، ومدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود، ومدير المكتب القانوني بوزارة الخارجية، ومندوب مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، ورئيس قسم إيطاليا بوزارة الخارجية، ومدير إدارة المنظمات والتعاون الدولي بالجهاز، ورئيس مكتب الشؤون السرية بالجهاز، والمستشار السياسي بسفارة إيطاليا.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب الليبي وما تضمنته من تعديلات وملاحظات… وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الجانبين للخروج بمشروع يلبي مطالب الطرفين مع الاحترام الكامل لسيادة البلدين لمعالجة شاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما يكفل عدم المساس بسيادة الدولة الليبية على أراضيها».

– اللجنة الليبية تناقش التعديلات الإيطالية المقترحة على مذكرة التفاهم بشأن الهجرة

وفي 3 أكتوبر الماضي عقدت اللجنة اجتماعا خصص لمناقشة التعديلات المقترحة من الجانب الإيطالي على مذكرة التفاهم استعدادا لتجديدها.

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