بلدي سبها يشرع في توزيع حصص مخابز المدينة من الوقود

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شرع المجلس البلدي لبلدية سبها في توزيع حصص مخابز المدينة من وقود النافتة، والذي استؤنفت شحناتها من مستودع رأس المنقار ببنغازي.

شرع المجلس البلدي لبلدية سبها في توزيع حصص مخابز المدينة من وقود النافتة، والذي استؤنفت شحناتها من مستودع رأس المنقار ببنغازي.