بلدي سبها يشرع في توزيع حصص مخابز المدينة من الوقود

أخبار ليبيا24
شرع المجلس البلدي لبلدية سبها في توزيع حصص مخابز المدينة من وقود النافتة، والذي استؤنفت شحناتها من مستودع رأس المنقار ببنغازي.
وقال رئيس لجنة إدارة المخابز بسبها ناجي الصغير الناجح لأخبار ليبيا24، إن الشحنة وصلت بعد فترة من التأخير بسبب عدة عراقيل إدارية، وهو ماتسبب في فترة ثلاثة أشهر من الانقطاع والتي اضطرت خلالها بعض المخابز لشراء وقودها من السوق السوداء الذي وصل فيه سعر اللتر الواحد لستة دينار.
وأضاف الناجح أن كل مخبز تحصل على 900 ليتر وهي كمية غير كافية للتشغيل أكثر من يومين، وهو مادفع إدارة المخابز للمطالبة بضمان تدفق منتظم للوقود حتى تتمكن المخابز من آداء عملها بشكل صحيح.
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