رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو: السراج يخضع لسيطرة المليشيات والمرتزقة وتركيا

فزان 02 نوفمبر 2020 (وال) – أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان قبائل التبو المستشار علي بركة، إن رئيس ما يسمى “المجلس الرئاسي” لحكومة الصخيرات المرفوضة المدعو فائز السراج، يخضع لسيطرة المليشيات والمرتزقة وتركيا، موضحًا أن هذه العناصر منخرطة بالكامل في حكومة السراج المرفوضة مع مشروع الاستعمار والإرهاب في ليبيا، ولديها طموحات في حكم ليبيا والانطلاق منها في تخريب شمال إفريقيا والمتوسّط وإعادة احتلال المنطقة العربية والإفريقية وتقسيمها.

بركة، وفي تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، كشف عن تحركات مريبة تجرى في إسطنبول والدوحة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف، مؤكدًا أن هدف هذه التحركات الضغط على منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس والذي به عدد كبير من التابعين لهذا الاتجاه، وحذر من عودة ليبيا لمربع الفوضى والإرهاب.

وأوضح أن الأمم المتحدة بذلت جهودًا مضنية لإدارة الأزمة والبحث في حلها لمدة عقد من الزمن عبر 5 مبعوثين وعشرات المؤتمرات والجلسات في مجلس الأمن، مؤكداً أن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي مخالفة للقانون الدولي باعتبارها ترتيبات لدول من أجل مصالح ذاتية ليس لها علاقة بالمجتمع الدولي وأهدافه بنشر السلم والأمن الدوليين أو بحماية مدنيين، ما أدى إلى نشر الفوضى في ليبيا ونشر الإرهاب والعصابات الإجرامية الدولية وتدخلات عسكرية إقليمية وإدارة حروب بالوكالة. (وال – فزان) س س

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