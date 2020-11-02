“الرقابة على الأغذية”: منع عدد من المصحات في طرابلس من مزاولة نشاطهم إلا بإذن كتابي

خاطب مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الاثنين، رئيس جهاز الحرس البلدي بشأن عدم منح الإذن لعدد من المصحات في طرابلس بمزاولة نشاطهم إلا بإذن كتابي صادر من قبل إدارة المركز.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المصحات هي “مصحة الفؤاد، ومصحة المواساة، ومصحة أبواب الرحمة، ومصحة الاستقلال، والعيادة المركزية بسوق الجمعة”.

وطالب مدير الرقابة بعدم منح المصحات المذكورة الإذن بمزاولة نشاطهم الا بإذن كتابي نظرا لانعدام المواصفات الصحية والقياسية الخاصة بالمصحات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24