الثني يطلع على وضع المياه والصرف الصحي في سرت وهراوة وخليج السدرة 

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على نتائج زيارة العمل التي أجراها رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة عوض الدرسي.

وخلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اطلع رئيس الحكومة على المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي، مشددا على ضرورة عقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه هذي البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا