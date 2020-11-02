الثني يطلع على وضع المياه والصرف الصحي في سرت وهراوة وخليج السدرة 

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على نتائج زيارة العمل التي أجراها رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية لمدن ومناطق سرت وهراوه وخليج السدرة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة عوض الدرسي.
وخلال الاجتماع الذي عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اطلع رئيس الحكومة على المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق فيما يتعلق بنقص الإمدادات المائية ومشاكل الصرف الصحي، مشددا على ضرورة عقد اجتماع موسع لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه هذي البلديات.
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