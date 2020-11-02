وليامز: اجتماع لجنة “5+5” حقق “توافقا كبيرا”

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن توافقا كبيرا حصل باجتماع لجنة “5+5” في غدامس، الاثنين.

وأضافت وليامز، في مؤتمر صحفي عقدته من غدامس، حيث تعقد اللجنة اجتماعات لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، أن ما توصلت إليه اجتماعات الاثنين “مشجع للغاية”.

وأكدت وليامز، أهمية أن تنتقل روح المسؤولية للطبقة السياسية في البلاد وأن يتحلى السياسيون بنفس الشجاعة التي أبداها العسكريون، مشيرة إلى أن العمل يتم حاليا على تفاصيل إجراءات وقف إطلاق النار لتقديم إثبات يلمسه المواطن الليبي بشكل مباشر وبالتالي إعطاء الثقة بهذا المسار.

ولفتت وليامز إلى أن “العسكريين ارتقوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية وهم يقودون العملية بإخلاص وهذا ما نترقبه من المشاركين بالحوار السياسي في 9 نوفمبر بتونس”.

وقالت إنه على المشاركين بالحوار السياسي في تونس أن يظهروا نفس العزم والوطنية والشجاعة التي أظهرها المشاركون في اللجنة العسكرية.

وكان مشاركون في اجتماعات لجنة “5+5” العسكرية المنعقدة في غدامس، أكدوا الاثنين أن النقاشات تُبشّر بوجود تفاهمات ورضا من جميع المشاركين.

وقال عضو اللجنة عن حكومة الوفاق مختار النقاصة، في تصريح خاص لقناة “218”، إن اجتماع اليوم كان “إيجابيا جدا” وشارك فيه وفد العمليات المشتركة ومجموعة من حرس المنشآت النفطية، مشيرا إلى غياب وفد المنشآت النفطية عن المنطقة الشرقية بسبب وفاة آمر القوات الخاصة بالجيش الوطني اللواء ونيس بوخمادة.

ولفت النقاصة إلى أنه من الممكن تحديد اجتماع بعد 10 أيام لوضع الخطة النهائية لهيكلية تنظيم حرس المنشآت النفطية.

يشار إلى أن مباحثات لجنة “5+5” العسكرية انطلقت في غدامس، الاثنين، بعد استكمال وصول الوفود المشاركة.

وكانت البعثة الأممية أكدت أن المشاركين سيبحثون خلال اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقّق من وقف إطلاق النار.

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