منظمة الهجرة الدولية تطلق تدريبات صناع السلام بسبها

أخبار ليبيا24
أطلقت منظمة الهجرة الدولية بسبها مجموعة تدريبات حول صناعة السلام المجتمعي، والتي تنفذها منظمة نانا مارن في كل من سبها والقطرون، وتستهدف عددا من النشطاء المحليين في المدينتين.
وقال المدرب في مجال بناء السلام والتنمية المجتمعية عبدالرحيم عبدالعزيز لأخبار ليبيا24، إن المشروع يستهدف 250 مشارك موزعين بين مدينة سبها والقطرون، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال صناعة السلام وآليات تحليل النزاع وطرح الحلول التي تدفع بإتجاه سلام إيجابي للنزاعات المحلية التي شهدتها المدينة في السنوات الماضية، او التي قد تشهدها مستقبلا.
وأوضح عبدالعزيز أن حزمة التدريبات في هذا المجال ستكون بمعدل خمس ورش تدريبية في سبها والقطرون، ويُتَوقعُ أن ينتج عنها بناء شبكة من صناع السلام على أسس علمية ومهارات جيدة.
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