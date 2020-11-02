منظمة الهجرة الدولية تطلق تدريبات صناع السلام بسبها

أخبار ليبيا24

أطلقت منظمة الهجرة الدولية بسبها مجموعة تدريبات حول صناعة السلام المجتمعي، والتي تنفذها منظمة نانا مارن في كل من سبها والقطرون، وتستهدف عددا من النشطاء المحليين في المدينتين.

أطلقت منظمة الهجرة الدولية بسبها مجموعة تدريبات حول صناعة السلام المجتمعي، والتي تنفذها منظمة نانا مارن في كل من سبها والقطرون، وتستهدف عددا من النشطاء المحليين في المدينتين.