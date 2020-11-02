الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعتمد القوائم المالية 

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعا موسعا، لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2011 إلى 2017، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية ذاتها.

هذا وخلص الاجتماع الذي حضره كل من رئيس وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة والاختصاص ، إلى اعتماد الميزانيات والمصادقة على جدول الأعمال المطروح إلى جانب المصادقة على مقترح توزيع الأرباح المحققة عن السنوات المالية للفترة المذكورة

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