الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعتمد القوائم المالية 

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية اجتماعا موسعا، لاعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2011 إلى 2017، بالإضافة إلى الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية ذاتها.
هذا وخلص الاجتماع الذي حضره كل من رئيس وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، وعدد من المسؤولين ذوي العلاقة والاختصاص ، إلى اعتماد الميزانيات والمصادقة على جدول الأعمال المطروح إلى جانب المصادقة على مقترح توزيع الأرباح المحققة عن السنوات المالية للفترة المذكورة
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا
أضف تعليقـك