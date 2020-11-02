«صنع الله» لـ«عميد بلدية مرادة»: ميزانيتنا «شحيحة» لكن سنفعل ما بوسعنا من أجلكم

اجتمع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط، اليوم الاثنين بمقر المؤسسة الوطنية للنفط ( بقاعة الانتصار ) في العاصمة الليبية طرابلس، مع مصطفى محمد الزواوي عميد بلدية مرادة، و ابوسيف ابو اعمير رئيس مجلس الحكماء، ونصر مخلوف رئيس مجلس الاعيان بالبلدية، وبحضور ابراهيم خليفة مدير إدارة التنمية المستدامة المكلف.

تم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات الملحّة ببلدية مرادة، والمختنقات التي يعاني منها سكان المنطقة.

وأكد صنع الله بأن المؤسسة تولي اهتمام للكبير لجميع مناطق عمليات المؤسسة من خلال برامج التنمية المستدامة و المسؤولية الاجتماعية كونها الحاضنة الطبيعية لهذه المواقع والحقول، مشيراً في الوقت نفسه بأن المؤسسة ستقوم بكل ما في وسعها لتقديم يد العون للاهالي ببلدية مرادة بما هو متاح لها في الوقت الراهن، وذلك بسبب شح الميزانيات المالية اللازمة التي تحتاجها لتسيير القطاع، وفق قوله.

ومن جهتهم أكد عميد البلدية، ورئيس مجلس الحكماء، على حرص اهالي المنطقة على حماية هذه الحقول وذلك تماشياً مع منهاج سياسة الجار الطيب الذي اتخذته المؤسسة والزّمت نفسها به تجاه المدن والقرى المجاورة لمناطق عملياتها، بحسب بيان “صنع الله”.