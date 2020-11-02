تكريم الرعيل الأول من مؤسسي الهلال الأحمر بسبها

أخبار ليبيا24

نظمت جمعية الهلال الأحمر بسبها احتفالية لتكريم الرعيل الأول من مؤسسي الجمعية في المدينة، بحضور منتسبي الجمعية والمتطوعين في فرق الإنقاذ والاستجابة للكوارث، وعدد من النشطاء المحليين بالمدينة.

نظمت جمعية الهلال الأحمر بسبها احتفالية لتكريم الرعيل الأول من مؤسسي الجمعية في المدينة، بحضور منتسبي الجمعية والمتطوعين في فرق الإنقاذ والاستجابة للكوارث، وعدد من النشطاء المحليين بالمدينة.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر فرع سبها محمد المبروك بوخزام لأخبار ليبيا24، إن هذا التكريم يأتي تتويجا لعمل هولاء في تأسيس الجمعية التي قدمت الكثير من الخدمات الجليلة لمجتمع مدينة سبها، ورافقت الكثير من تفاصيل كوارث المدينة من حروب واشتباكات واضطرابات وغيرها.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر فرع سبها محمد المبروك بوخزام لأخبار ليبيا24، إن هذا التكريم يأتي تتويجا لعمل هولاء في تأسيس الجمعية التي قدمت الكثير من الخدمات الجليلة لمجتمع مدينة سبها، ورافقت الكثير من تفاصيل كوارث المدينة من حروب واشتباكات واضطرابات وغيرها.