موظفي الإفريقية بسبها يحتجون ضد احتجاز مدير الشركة بطرابلس

أخبار ليبيا24

نظم موظفو شركة الخطوط الافريقية بسبها وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس ادارة الشركة منذ قرابة شهر بطلب من النائب العام.

نظم موظفو شركة الخطوط الافريقية بسبها وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس ادارة الشركة منذ قرابة شهر بطلب من النائب العام.