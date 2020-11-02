موظفي الإفريقية بسبها يحتجون ضد احتجاز مدير الشركة بطرابلس

أخبار ليبيا24
نظم موظفو شركة الخطوط الافريقية بسبها وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن رئيس مجلس ادارة الشركة منذ قرابة شهر بطلب من النائب العام.
وقال مدير مكتب الإفريقية بسبها محمد المثناني لأخبار ليبيا24، إن رئيس مجلس الإدارة بالشركة محتجز ولم توجه لهم له اي تهمة واضحة، مضيفا أن المحتجز كبير في السن ولن يتحمل ظروف الاحتجاز الذي وصفه بالتعسفي، وطالب بتسريع إجراءات التحقيق بدل التمديد غير المبرر حسب وصفه.
وأكد المثناني أن موظفي الفرع يشعرون بالقلق حيال اصدار النائب العام لاوامر قبض بخصوص مسؤولين من ابناء الجنوب فقط دون غيرهم من مسؤولي المناطق الاخرى، وهو مايضع الكثير من التساؤلات حول سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بظروف احتجازهم.
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