اللواء المحجوب: عودة الجيش إلى ثكناته سيكون بالتزامن مع خروج المرتزقة

بنغازي 02 نوفمبر 2020 (وال) – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، اليوم الإثنين، أن محادثات اللجنة العسكرية “5+5” في مدينة غدامس، ستنظر في تشكيل لجان خاصة للعمل على تنفيذ كافة النقاط التي تم الاتفاق عليها في جنيف، في إشارة إلى الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار.

اللواء المحجوب وفي تصريحات لقناة العربية، أكد أن عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها سيكون بالتزامن مع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، مشددًا على أن تأمين سرت سيكون من قبل قوات المدينة نفسها. (وال – بنغازي) س س

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