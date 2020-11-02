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المشري : قطر حليف استراتيجي لم يقف معنا غيرها مع تركيا ضد حفتر والتنسيق معها مهم للمرحلة القادمة

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشاد رئيس مجلس الدولة الإستشاري ، الإخواني خالد المشري  بدعم دولة  قطر لهم كونها وفق وصفه ”  حليف استراتيجي ” ولعبت دورا كبيرا إقليميا ودوليا لوقف الاقتتال في ليبيا ودعم السلطة الشرعية المعترف بها.

وتأتي إشادة المشري هذه بعد كشف المبعوثة ” ستيفاني ويليامز ” عن أن دولة قطر هي الوحيدة التي عارضت اتفاق برلين من بين كل الدول التي حضرت الإجتماع .

وقال المشري الذي يزور الدوحة منذ يومين : ” أجرينا لقاءات مثمرة مع المسؤولين القطريين تتعلق بمستقبل الوضع السياسي في ليبيا خاصة بعد اتفاق جنيف ” وفقًا لما نقله عنه قناة ليبيا لكل الأحرار التابعة  – وفقًا لتأكيد مسؤوليها – لدولة قطر .

وأضاف ” : قطر وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان وقفتا إلى جانب ليبيا في محنتها خاصة عندما كانت قوات حفتر على مشارف طرابلس
و المرحلة الراهنة هي أكثر المراحل التي يجب أن يكون فيها تواصل مستمر بين الأشقاء والأصدقاء ” .

وزعم الإخواني المشري أن ” الهدف من هذه الزيارات هو التنسيق بين
الجانبين القطري والليبي فيما يتعلق بالحوارات الليبية – الليبية القادمة التي ستحدد مصير ليبيا لفترة طويلة ” .دون أن يكشف مدى علاقة قطر بتحديد مستقبل ليبيا .

وعن موقف قطر الضالعة في دعم الإخوان المسلمين بليبيا ، قال المشري ” : موقف قطر ثابت وواضح فيما يتعلق بالسياسة الليبية ، وأن تكون الحوارات ليبية – ليبية وحريصة على عدم وجود أي تدخل أجنبي في النقاشات الليبية ” .

ونيابة عن الدوحة التي شككت في مخرجات إتفاق 5+5 في جنيف أسوة بأنقرة ، قال المشري ” : موقف قطر يؤكد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي في ليبيا ويرحب بوقف إطلاق النار وبالمفاوضات التي ستجرى قريبا في تونس وكل المسارات السياسية “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تركيا وقطر وقفوا مع مجرمين ضد الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بتطهير البلاد من الارهاب ياكلاب ومع ذلك فشلوا فى هدم الجيش الوطنى الذى يحمى حقول وموانئ النفط ومن حسن الحظ ان كل من يدعمهم قطر وتركيا من الاخوان فى النهاية يدخلوا السجون بعد ان كانوا فى السلطة بامر الشعب كما حدث فى مصر والسودان وبالطبع خوان ليبيا اتفه بكثير من خوان مصر والسودان وبالتالى سيتم سحقهم فى النهاية

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  • العبرة بالنهاية عندما نجد افلاس تركيا على يد اردوغان وسحله فى الشارع مع بعلولته امينة ونرى سقوط ابن موزه فى قطرائيل على يد الشعب القطرى الشقيق بدعم من التحالف العربى اما هذا المشمش فسيكون مثل البيض الممشش بلا قيمة فاى انتخابات حرة ستطيح به بره

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  • بعد انتهاء الانتخابات الامريكية ستكون نهاية امكم سوداء فاوربا تتعرض الان لموجة ارهابية والعالم كله يدرك ان من يرعى الارهاب ويموله تركيا وقطر وتم اغلاق جمعيات تابعة لهم فى فرنسا والقادم اسوء لولد موزه سيتم زحلقته فاخوه الاكبر جوعان صحيح انه بغبل وعبيط ولكنه الاحق بالامارة لولا انقلاب موزه على بعلها وبغلها حمد لصالح ابنها دميم

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