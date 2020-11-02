إرجاع 370 مهاجرًا غير شرعي إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر

أخبار ليبيا24 كشفت المنظمة الدولية للهجرة، إرجاع أكثر من 370 مهاجرًا غير شرعي إلى ليبيا من قبل خفر السواحل، بعد ان تم اعتراضهم في البحر المتوسط.

ونشرت الناطقة باسم المنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسيهلي عبر حسابها على «تويتر»، أن المهاجرين من الرجال والنساء وألاطفال كانوا على متن 6 قوارب.

وتابعت مسيهلي :”حاول المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط خلال 24 ساعة الماضية لكن تم إعادتهم إلى ليبيا بعد نجاح عمليه اعتراضهم “.