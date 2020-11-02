البعثة الأممية تناقش أهمية مشاركة المرأة الليبية الفعالة في المرحلة المقبلة

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عقدها أربع جسلات تشاورية خلال شهر أكتوبر من خلال تقنية الاتصال المرئي حول أهمية المشاركة الفعالة للمرأة الليبية في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن المسار التشاوري التمهيدي لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت البعثة أن 120 سيدة من الأحزاب والتكتلات والمبادرات السياسية، والأكاديميات، والناشطات من المجتمع المدني، والإعلاميات والخبيرات في القانون شاركت في هذه الجلسات الاستشارية.

وضمت الجلسات مشاركات يمثلن الأمازيغ والطوارق والتبو، وكذلك من النازحات والمغتربات، كما بلغت نسبة مشاركة الشابات في الجلسات ما يقارب 40%.

ولفتت البعثة إلى أن الجلسات بدأت بإحاطة من جانب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز التي استعرضت آخر المستجدات في المسار الاقتصادي، العسكري والسياسي، وكذلك في مجالي حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي.

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