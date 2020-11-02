تشغيل معمل تسييل الغاز بحقل أبوالطفل

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، اليوم الإثنين، البدء فعليا فى تشغيل معمل تسييل الغاز واستخلاص المكثفات بحقل أبوالطفل.

وأشارت الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين إلى «إستئناف عمليات ضخ الغاز لحقل الإنتصار بشكل تدريجى». ويأتى هذا بعد سلسلة من أعمال الصيانة والإختبارات لضمان الجاهزية والسيطرة على تسرب الغاز بفاصل المرحلة الأولى بنجاح، حسب الشركة.

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وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز الانتهاء من أعمال الصيانة لنقاط تسرب الغاز المكتشفة في الفاصل المبدئي الوحدة 301، في الحقل.

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