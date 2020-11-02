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التكبالي: زيارات مسؤولو حكومة الوفاق إلى تركيا وقطر هدفه إجهاض الحل السياسي

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب علي التكبالي إن الزيارات التي يقوم بها مسؤولو حكومة الوفاق والقيادات الإخوانية إلى كل من تركيا وقطر هي للتشاور مع القطريين والأتراك عن كيفية إجهاض الحل السياسي الذي لا يأتي في صالحهم ولا يرعى مصالحهم.

التكبالي وفي تصريح لقناة “العربية ” اليوم الاثنين أوضح أن هؤلاء يريدون حلاً سياسيا على مقاسهم لايصادر منهم زمام المبادرة ولا يغير من الواقع شيئاً ولا يربك مخططاتهم المشتركة في ليبيا وفي المنطقة.

وأضاف أنه في الوقت الذي يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد صيغ للتفاهم بين الليبيين والتوصل إلى حلّ للأزمة، ينشغل مسؤولو حكومة الوفاق وتنظيم الإخوان في ليبيا بزيارات متبادلة بين تركيا وقطر، لتلقي الأوامر والاتفاق على قرار وهدف موّحد بين تركيا وقطر لتحقيقه في الحوار السياسي المرتقب في تونس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • المتغطى بولد موزه واردوغان عريان فماذا حدث للاخوان فى مصر والسودان رغم انف تركيا وقدر فعندما تثور الشعوب تختفى طيور الظلام وفى ليبيا وتونس تغرب الشمس الان على الخوان ونرى قيادات من الخوان فزوا من السفينة قبل غرقها !!!

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  • كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله . فكما هزم الله الاحزاب وحده فهو وحده من هزم الاخوان فحجم مؤامرة الخراب العربى وما انفق عليه من اموال يكفى لهدم روسيا وامريكا معا ولكنه فشل فى هدم الجيش المصرى الذى يتعرض لحملات اعلامية ليل نهار من كلاب مسعورة ومع ذلك حدث العكس واصبح الجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة ومتقدما على تركيا واسرائيل وايران اما قطر فلا جيش عندها يحميها مرتزقة حتى ان طائرتها الحربية يقودها طيارين من باكستان ويحمى نظام موزه مرتزقة من تركيا !!!!

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