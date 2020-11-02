الكفرة…الجيش يضبط شاحنات بها وقود وسلع قبل تهريبها لدول الجوار

أعلنت كتيبة “سُبل السلام” التابعة للجيش بالكُفــرة، اليوم الاثنين، ضبط 6 شاحنات تهريب، منها شاحنتا وقود كانتا مهربتين إلى إحدى دول الجوار و3 شاحنات تحمل التبغ المهرب إلى مصر عبر الحدود الليبية، وشاحنة تحمل سلع وبعض الأجهزة التي تستخدم في التنقيب عن الذهب.

وحذرت الكتيبة، من خلال بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جميع المهربين بأن الدوريات مستمرة في جميع الاتجاهات في الجنوب الشرقي لتقوم بواجبها في تأمين الحدود ولمنع دخول قوافل الهجرة غير الشرعية ومكافحة المهربين وغيرهم.

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