رئيس الحكومة الليبية يوافق على بدء الدراسة 14 نوفمبر ويوجه بصرف علاوات التدريس

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين على الخطة التعليمية لبديلة العام الدراسي 2021/2020، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وضم الاجتماع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، واللجنة المشكلة من قبله بإعداد الخطة التعليمية البديلة لهذا العام 2021/2020.

واستعرضت اللجنة المشكلة الخطة التعليمية البديلة لانطلاق العام الدراسي المقبل في ظل مواجهة جائحة كورونا.

وحدد اللجنة يوم 14 نوفمبر 2020 موعدا لانطلاق العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة من قبلها، وتم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد و لأجل نجاح الخطة البديلة تقرر الإيعاز لجهاز الإمداد الطبي لتوفير كافة الاحتياجات المتعلقة بتحقيق حماية الطلاب و كافة العناصر المشتركة في العملية التعليمية من مستلزمات الوقاية من الإصابة بهذا الوباء.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالتنسيق العاجل والفوري حيال توفير التغطية المالية اللازمة لصرف علاوة التدريس المقررة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية وتوفير مبالغ مالية كمصروفات ومناولة ونقل وتزويع الكتاب المدرسي على المدارس.

و في نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الوزراء الشكر و الثناء للسادة أعضاء اللجنة المشكلة على مجهوداتهم التي بذلت لإخراج هذا العمل ( الخطة التعليمية البديلة 2021/2020) منوها على ضرورة وضع الخطط طويلة الأجل لأجل تغيير النظام التعليمي في البلاد و الارتقاء به بما يتوافق مع متطلبات العصر.