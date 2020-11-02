رئيس الحكومة الليبية يوافق على بدء الدراسة 14 نوفمبر ويوجه بصرف علاوات التدريس

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين على الخطة التعليمية لبديلة العام الدراسي 2021/2020، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، واللجنة المشكلة من قبله بإعداد الخطة التعليمية البديلة لهذا العام 2021/2020.
واستعرضت اللجنة المشكلة الخطة التعليمية البديلة لانطلاق العام الدراسي المقبل في ظل مواجهة جائحة كورونا.
وحدد اللجنة يوم 14 نوفمبر 2020 موعدا لانطلاق العام الدراسي وفق الخطة الموضوعة من قبلها، وتم اعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد و لأجل نجاح الخطة البديلة تقرر الإيعاز لجهاز الإمداد الطبي لتوفير كافة الاحتياجات المتعلقة بتحقيق حماية الطلاب و كافة العناصر المشتركة في العملية التعليمية من مستلزمات الوقاية من الإصابة بهذا الوباء.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بالتنسيق العاجل والفوري حيال توفير التغطية المالية اللازمة لصرف علاوة التدريس المقررة للمعلمين بكافة المراحل التعليمية وتوفير مبالغ مالية كمصروفات ومناولة ونقل وتزويع الكتاب المدرسي على المدارس.
و في نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الوزراء الشكر و الثناء للسادة أعضاء اللجنة المشكلة على مجهوداتهم التي بذلت لإخراج هذا العمل ( الخطة التعليمية البديلة 2021/2020) منوها على ضرورة وضع الخطط طويلة الأجل لأجل تغيير النظام التعليمي في البلاد و الارتقاء به بما يتوافق مع متطلبات العصر.
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