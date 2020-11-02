مصدر مصرفي: علاوة الزوجة والأبناء حق شرعي لكافة المواطنين

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق غير المعتمدة، أن منحة علاوة الزوجة والأبناء حق شرعي لكافة المواطنين، موضحاً أن العلاوة لا تلغي مخصصات أرباب الأسر لأن المخصصات قد صدرت بقرار إطلاق الإصلاحات الاقتصادية .

وأوضح المصدر أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وصرف مخصصات أرباب الأسر كان أمراً مرهوناً بتدفق إنتاج النفط واستمراره.يذكر أن عددا من المواطنين تسألوا عن إلغاء علاوة الزوجة والأبناء لمخصصات أرباب الأسر، فرد مصدر بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن المبلغ المقدر لصرف العلاوة يقارب ال6 مليار.

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