مثل «كندا والنرويج».. «شؤون اللاجئين»: إعادة توطين 81 طالب لجوء من ليبيا في بلدان مختلفة 

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين‘ إنه “تم إعادة توطين ما لا يقل عن 81 طالب لجوء من ليبيا، من الذين تم استضافتهم في آلية العبور الطارئة في رواندا في بلدان مختلفة منذ وصولهم العام الماضي”.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان، اليوم الإثنين، أنه “أعيد توطين 49 منهم قبل تفشي كورونا، بينما تم نقل 33 منهم إلى كندا والنرويج بعد أن استأنفت كيغالي النقل الجوي وفق المفوضية اليوم الاثنين”.

وتابع البيان، أن “منظمة الأمم المتحدة تأمل أيضًا أن يغادر ما بين 30 إلى 40 طالب لجوء آخر إلى فرنسا والنرويج قبل نهاية هذا العام”.

ولفت البيان إلى أن “الإحصاءات الحالية تظهر إجلاء 306 لاجئين إلى رواندا”، مردفًا أنه “من المتوقع أن يتم نقل ثلثهم بحلول نهاية هذا العام؛ وهم من جنسيات مختلفة، وخاصة دول القرن الأفريقي مثل الصومال والسودان وإريتريا”.

واستطرد البيان، أن “رواندا تعهدت باستضافة اللاجئين الأفارقة المحاصرين في ليبيا؛ بعد أن تم منعهم من الهجرة عبر قوارب الموت إلى الدول الأوروبية”.

وأوضح البيان، أن “التوطين الأشخاص يشمل المعترف بهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في ليبيا، والأطفال والشباب المعرضين للخطر (المسجلين كلاجئين)، وكذلك أزواج وأطفال طالبي اللجوء واللاجئين”، مردفًا “ويحق للاجئين الحصول على الرعاية الطبية والمدرسة والعمل”.