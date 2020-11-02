الأمم المتحدة: اجتماع غدامس أول محادثات مباشرة داخل ليبيا منذ فترة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن قادة عسكريين من الأطراف الليبية اجتمعوا يوم الاثنين في غدامس، في أول محادثات مباشرة داخل ليبيا منذ فترة طويلة.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن المناقشات هي أيضا الجولة الخامسة من المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة ، بعد أقل من أسبوعين من توقيع الجانبين لوقف دائم لإطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر ، وهي خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها تاريخية بعد سنوات من القتال الذي أدى إلى انقسام كبير في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الاجتماعات ستستمر حتى الأربعاء وستناقش تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار في جنيف ، إلى جانب سردها تفاصيل حول كيفية التحقق من الانتهاكات المحتملة.

وقال خبراء من الأمم المتحدة إن المجتمعين في جنيف اتفقوا على تبادل الأسرى وفتح النقل الجوي والبحري.

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