تواصل الاستهجان لاختيارات البعثة للمشاركين في الحوار السياسي

ما تزال اختيارات البعثة الأممية للمشاركين في الحوار السياسي تثير استهجان وتنديد العديد من المكونات والمؤسسات في ليبيا.

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