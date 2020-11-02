تواصل الاستهجان لاختيارات البعثة للمشاركين في الحوار السياسي

ما تزال اختيارات البعثة الأممية للمشاركين في الحوار السياسي تثير استهجان وتنديد العديد من المكونات والمؤسسات في ليبيا.
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قناة ليبيا
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