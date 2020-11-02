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تواصل الاستهجان لاختيارات البعثة للمشاركين في الحوار السياسي

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ما تزال اختيارات البعثة الأممية للمشاركين في الحوار السياسي تثير استهجان وتنديد العديد من المكونات والمؤسسات في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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