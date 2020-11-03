تدابير مديرية أمن الزاوية لتوفير الوقود لمدن الجبل الغربي

شهدت صالة اجتماعات ديوان مديرية أمن الزاوية -الإثنين- اجتماعاً خُصِصَ لمناقشة العراقيل التي تحول دون توفير الوقود للمواطن بمدن الجبل الغربي .

ترأس الاجتماع مدير أمن الزاوية العميد “علي اللافي “، بحضور مدير منطقة الزاوية لشركة البريقة وشركات توزيع الوقود الأربعة على مستوى المنطقة الغربية .. ويأتي الاجتماع تكملةً للقاء الذي التأم قبل أسبوع وتضمن مناقشة المشاكل والعوائق التي تعرقل وصول البنزين والديزل للمستهلك والمواطن بمدن الجبل.

ونوقش خلال اجتماع -الاثنين- أسباب عدم التزام محطات الوقود بمباشرة العمل باستمرار وبشكل يومي يومي بالإضافة إلى أسباب قلة توفير طلبيات الوقود من بعض الشركات بكميات تكفي المنطقة الغربية والجبل الغربي على حد سواء.

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