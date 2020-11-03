أنباء عن تحالف بين حفتر و باشاغا للعودة بالكعكة الليبية من تونس

أفادت مصادر مطلعة بوجود تحالف بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا و بين حفتر من اجل السيطرة على مخرجات الحوار في تونس و توجيه نتائجه لصالحهما

و أشارت المصادر إلى أن الصراع على المصالح و السلطة هو سبب الأزمة السياسية و الإنسانية و العسكرية التي تعيشها ليبيا، لافتة إلى أن باشاغا و حفتر سلكا كافة الطرق واستخدما جل الاساليب الملتوية و غير الشرعية لتحقيق أطماعهما و أطماحهما في ليبيا ، ضاربين بليبيا شعبا و وطنا عرض الحائط.

و شددت المصادر على أن باشاغا و حفتر تصالحا عندما التقت مصالحهما عند نفس النقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24