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أنباء عن تحالف بين حفتر و باشاغا للعودة بالكعكة الليبية من تونس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر مطلعة بوجود تحالف بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا و بين حفتر من اجل السيطرة على مخرجات الحوار في تونس و توجيه نتائجه لصالحهما

و أشارت المصادر إلى أن الصراع على المصالح و السلطة هو سبب الأزمة السياسية و الإنسانية و العسكرية التي تعيشها ليبيا، لافتة إلى أن باشاغا و حفتر سلكا كافة الطرق واستخدما جل الاساليب الملتوية و غير الشرعية لتحقيق أطماعهما و أطماحهما في ليبيا ، ضاربين بليبيا شعبا و وطنا عرض الحائط.

و شددت المصادر على أن باشاغا و حفتر  تصالحا عندما التقت مصالحهما عند نفس النقطة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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