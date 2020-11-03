ليبيا الان

طرابلس.. “الرقابة” تخاطب الحرس البلدي بشأن المصحات المقفلة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه مدير عام مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية خطاباً إلى رئيس جهاز الحرس البلدي في مدينة طرابلس بشأن عدم منح الإذن لأصحاب المراكز الصحية التي تم اثبات ارتكابها مخالفات معيارية تنافي شروط الصحة والنظافة والسلامة وتم إقفالها في الآونة الأخيرة.

وجاء في خطاب مدير المركز أن المصحات وأغلبها من القطاع الخاص، تمنع من مزاولة نشاطه إلا بإذن كتابي صادر من طرف إدارة المركز، نظراً لانعدام المواصفات الصحية و القياسية الخاصة بالمصحات المعنية وهي: مصحة الفؤاد – مصحة المواساة- مصحة أبواب الرحمة- مصحة الاستقلال- العيادة المركزية سوق الجمعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك