تقدم في محادثات غدامس لوقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة أحرزا تقدماً في محادثات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحافي عقدته عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية من المحادثات التي تستضيفها غدامس “هناك توافق وتقدم ملحوظ توصل إليه الضباط العشرة، وهو أمر مشجع للغاية ومهم لنقل هذه الروح والمسؤولية إلى الطبقة السياسية”.

ولم تورد تفاصيل إضافية حول النقاط التي تم التوافق بشأنها.

وأضافت “في جلسة الغد سأدخل في تفاصيل تطبيق بنود الاتفاق”.

وأثنت المبعوثة الأممية على جهود اللجنة العسكرية، وقالت في هذا الصدد “الضباط ارتقوا بروح المسؤولية الوطنية، وهو ما نريد نقله إلى المشاركين في الحوار السياسي بتونس”.

وعن أسباب اختيار غدامس لاستضافة هذه المحادثات العسكرية، أجابت “بادر الضباط وبتصميم على عقد الاجتماع داخل ليبيا، وهو ما حصل بإرادة منهم لمناقشة تفاصيل تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتعقد للمرة الأولى داخل ليبيا جولة المحادثات العسكرية، اذ سبق ان عقدت أربعة لقاءات خارج البلاد، آخرها بجنيف في 23 أكتوبر، ووقعت خلالها لجنة 5+5 اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا.

ويأتي ذلك فيما يستعد الفرقاء الليبيون للبدء بعقد جلسات ملتقى الحوار السياسي في تونس في 9 نوفمبر الجاري.