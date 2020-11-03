«الحاجي» لـ «باشاغا»: لا يغرك نفاق «الهواديق» ولا هدايا المجتمع الدولي المتمثل في مبعوثيه الفاسدين

خاطب الناشط السياسي، جمال الحاجي، وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا؛ قائلًا: “باشاغا ألزم حدودك وأعرف حجمك وابتعد عن التحرش بالقضاء فهو الشرعية الوحيدة في البلاد بعد تسليم البلاد وإرادة الشعب الليبي بمؤامرة الصخيرات القذرة للمسمى (مجتمع دولي)”.

وأضاف «الحاجي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الإثنين، “لا يغرك نفاق «الهواديق» ولا «هدايا» المجتمع الدولي متمثل في مبعوثيه المرتشين والفاسدين من مكن لأدواتهم بالمشهد مقابل خدماتهم”.

وتابع؛ موجهًا حديثه لباشاغا؛ “لعلك تحتاج من لمن يزودك بتقرير عن حقيقة من تكون الأمم المتحدة ودور مبعوثيها العملاء والمرتشين والفاسدين في خدمة حكام العالم على حساب شعوبنا والمستضعفين في الأرض لاستعبادهم”.