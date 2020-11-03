وعود “الوطنية للنفط” بدعم بلدية مرادة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” -الاثنين- بمقر المؤسسة في طرابلس، مع عميد بلدية مرادة “مصطفى الزواوي” و رئيس مجلس حكماء مرادة “ابوسيف ابو اعمير” والسيد نصر مخلوف ورئيس مجلس الأعيان “نصر مخلوف”وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

خُصِصَ الاجتماع لمناقشة الاحتياجات الملحّة في مرادة، والمختنقات التي يعاني منها سكان البلدة، حيث أكد “صنع الله” على أن المؤسسة الوطنية تولي اهتماماً كبيراً لجميع مناطق عملياتها من خلال برامج التنمية المستدامة و المسؤولية الاجتماعية، كونها الحاضنة الطبيعية لهذه المواقع والحقول، مشيراً إلى أن المؤسسة ستقوم بكل ما في وسعها لتقديم يد العون لأهالي مرادة بما هو متاح لها في الوقت الراهن، وذلك بسبب شح الميزانيات المالية اللازمة التي تحتاجها لتسيير القطاع.

وأكد “وفد مرادة” من جهته على حرص أهالي البلدة على حماية هذه الحقول، تماشياً مع منهاج سياسة الجار الطيب الذي اتخذته المؤسسة وألزّمت نفسها به تجاه المدن والقرى المجاورة لمناطق عملياتها.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في هذا الصدد بأنها سبق وأن قامت بصيانة المركز الصحي مرادة وتوفير محطة تحلية وسيارة اسعاف، وسيارة صرف صحي، كما قامت بتوريد قطع غيار لمحطة الكهرباء.

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