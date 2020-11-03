«السفير الأمريكي» يبحث في موسكو حل النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة

نشر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا، صورة لسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في روسيا لبحث حل النزاع الليبي.

وأوضح حساب السفارة الأمريكية في ليبيا، على لسان «نورلاند»، قوله: ” أنا اليوم في موسكو لإجراء مناقشات مع نظرائنا الروس حول السبل التي يمكننا بها دعم حل للنزاع في ليبيا يقوده الليبيون وتيسيره الأمم المتحدة”.

جدير بالذكر أن «نورلاند»، كان قد دافع في مقابلة سابقة مع صحيفة «الشرق الأوسط»، عن سياسة بلاده في ليبيا، قائلاً إن التسوية السياسية بين الليبيين «تفتح الباب» أمام إخراج القوى الأجنبية من بلادهم، مثل «مرتزقة» مجموعة «فاغنر» الروسية، أو السوريين الذين جندتهم تركيا من خلال جماعات موالية لها في سوريا، على حد قوله.

وأشاد نورلاند بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس، فائز السراج، التنحي من منصبه، قائلاً إنه «يتمنى» بقاءه لفترة أطول حتى يصبح انتقال السلطة ممكناً. وأكد أن بلاده تحافظ على اتصالاتها مع قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، قائلاً إن الأخير وقواته «يمكن أن يكونا جزءاً من الحل» إذا سلكا مساراً سياسياً صرفاً. وتحدث عن «براغماتية» مصرية في التعامل مع القضية الليبية، قائلاً إنه «يشجع» القاهرة وأنقرة على التشاور مباشرة «كوسيلة لتجنب الحسابات الخاطئة» في ليبيا.

وشرح نورلاند اقتراح بلاده بخصوص جعل مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، قائلاً إنه يعني «أن تتولى قوات شرطية مشتركة أو أفراد الأمن المدني، على الأرجح، البقاء في تلك المناطق» بعد إخلائها من السلاح.