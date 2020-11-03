شركة إيني تدعم بلدية زوارة في مكافحة كورونا

سلمت شركة ايني الايطالية بلدية زوارة، معدات طبية وتجهيزات ومستلزمات تشغيل لإنشاء مختبر متكامل في زوارة لدعم جهود البلدية في مجابهة انتشار كورونا.. وتشمل المعدات جهاز PCR لتحليل العينات وعدد 10000 اختبار والمعدات الأخرى المساندة وكمية مناسبة من المشغلات وأجهزة التبريد-حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط.

حضر مراسم التسليم والاستلام عميد بلدية زوارة المكلف ، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع زوارة وأعضاء من المجلس البلدي ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط المكلف ، ومدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة مليتة للنفط والغاز ومنسق مشاريع التنمية المستدامة بشركة ايني الايطالية ومستشار الخدمات الطبية بشركة ايني.

وتأتي هذه المساعدات ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وفي إطار المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للشركات النفطية العاملة في ليبيا وتطبيقاً لمبدأ الجار الطيب الذي تبنته المؤسسة تجاه المناطق المحيطة بالمواقع النفطية.

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