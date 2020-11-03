وزير «عدل الوفاق» لـ«سفير هولندا»: نعول على جهودكم في المسار الحقوقي والقانوني

قالت وسائل الإعلام موالية لحكومة الوفاق، إن وزير العدل محمد لملوم، استقبل اليوم الإثنين، بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس، سفير المملكة الهولندية اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها، فإن الاجتماع تناول مناقشة برامج التعاون الثنائي في مجال تطوير العدالة ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية والموظفين، على قولهم.

كما تطرق الاجتماع إلى التطورات التي تشهدها ليبيا في ظل تفعيل مسارات برلين المتعلقة بالحوار السياسي والأمني والاقتصادي، بحسب وسائل الإعلام.

وزعم لملوم، أن وزارة العدل بحكومة الوفاق معنية أساسا بالمسار القانوني والحقوقي والذي تترأسه المملكة الهولندية وسويسرا.

وادعى أن يشمل العدالة الانتقالية، توفير الآليات الكفيلة بمعالجة المظالم والانتهاكات التي شهدتها ليبيا على مدى عقود مضت بما يضمن ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومحاربة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالات الإخفاء القسري، وإن الوزارة تعوّل على جهود المملكة الهولندية لإنجاح هذا المسار، على حد تعبيره.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن السفير الهولندي شدد على أهمية الدفع بالمسار القانوني ضمن عملية برلين، وأن تكون أولويات هذا المسار معبرة عن ما يشغل الليبين جميعا، وأن تكون حقوق الإنسان حاضرة في جميع المسارات السياسية و الأمنية الموازية.