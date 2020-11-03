رئيس البرلمان يناقش مع “شباب التبو” آخر مستجدات المسار السياسي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” -الاثنين في مكتبه بمدينة القبة- مع وفد رابطة شباب قبائل التبو على مستوى ليبيا ، وناقش معهم آخر مستجدات المسار السياسي في البلاد وأهمية دور الشباب في هذه المرحلة وسبل الارتقاء به.

وأثني وفد رابطة شباب قبائل التبو الجهود التي بذلها “عقيلة صالح” من أجل الوطن والمواطن-حسب ما أورده الموقع الرسمي لمجلس النواب- كما تعهد أعضاء الوفد بالتزامهم بالمبادئ القائمة على الاحترام المتبادل وتمسكهم بروح التعاون والتسامح واستعدادهم للمشاركة في حلحلة المشاكل التي تخص المجتمع عموماً وفئة الشباب بشكل خاص، معبرين في الوقت نفسه عن ثقتهم اللامحدودة برئيس مجلس النواب كونه ولي الأمر الشرعي والوحيد في البلاد-حسب وصفهم.

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