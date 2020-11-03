فرج عثمان: تغيير اسم 5+5 إلى مجموعة الــ10 ينفي أي سبب لاحتفاظ المليشيات بأسلحتها

قال محمد فرج عثمان عضو المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، أمس الاثنين، إن تغيير اسم مجموعة 5+5 إلى مجموعة الـــ10 يؤكد أن الاتفاق أصبح نهائيا بين ضباط الجيش الليبي.

وأضاف عثمان في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن هذا الاتفاق ينزع أي أسباب لاحتفاظ المليشيات بأسلحتها.

وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن قادة عسكريين من الأطراف الليبية اجتمعوا يوم الاثنين في غدامس، في أول محادثات مباشرة داخل ليبيا منذ فترة طويلة.

وأوضحت المنظمة، أن المناقشات تعد هي أيضا الجولة الخامسة من المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة ، بعد أقل من أسبوعين من توقيع الجانبين لوقف دائم لإطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر ، وهي خطوة وصفتها الأمم المتحدة بأنها تاريخية بعد سنوات من القتال الذي أدى إلى انقسام كبير في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن الاجتماعات ستستمر حتى الأربعاء وستناقش تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار في جنيف ، إلى جانب سردها تفاصيل حول كيفية التحقق من الانتهاكات المحتملة.

وقال خبراء من الأمم المتحدة إن المجتمعين في جنيف اتفقوا على تبادل الأسرى وفتح النقل الجوي والبحري.

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