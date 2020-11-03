تشديد روسي أميركي على التسوية السياسية للأزمة الليبية

اجتمع نائب وزير الخارجية،المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، “ميخائيل بوغدانوف”-يوم الاثنين في موسكو- مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند”، وبحث الطرفان آخر مستجدات تسوية الأزمة الليبية.

حضر الاجتماع أيضاً السفير الأميركي في موسكو، “جون سوليفان” فيما جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: (خلال محادثة مفصلة، تمت مناقشة تطورات الوضع في ليبيا وحولها مع التركيز على حاجة الأطراف الليبية للوفاء باتفاق وقف الأعمال العدائية ومهام التسوية السياسية للأزمة الليبية وفقاً لقرار مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510)، كما أكد الجانبان على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار الدائم وتنفيذ بنوده.

كما شدد الجانب الروسي على أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار بين الليبيين من أجل ضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، فيما قال السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، عبر حساب السفارة الأميركية لدى ليبيا على موقع تويتر : «أنا اليوم في موسكو لإجراء مناقشات مع نظرائنا الروس حول السبل التي يمكننا بها دعم حل النزاع في ليبيا يقوده الليبيون وتيسره الأمم المتحدة».

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