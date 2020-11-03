وزير الخارجية المصري: تركيا ليست حاليا من بين الدول التي يمكن أن نتعاون معها لتسوية الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن “تركيا ليست حاليا من بين الدول التي يمكن أن تتعاون معها مصر لتسوية الأزمة في ليبيا”.

وأَضاف «شكري»، خلال مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية، الاثنين، ردا على سؤال حول إمكانية تعاون مصر مع تركيا في هذا الإطار× قائلًا “نعتقد أن كل القضايا التي تخص ليبيا يجب أن يتم طرحها في الحوار بين الأطراف الليبية”.

وتابع؛ “ننسق جهودنا مع أصدقائنا بينها روسيا والولايات المتحدة وغرب أوروبا وبالطبع المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا”.

ولفت «شكري»: إلى أن مصر “ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا ووجود قوات أجنبية في ليبيا”، مردفًا “ولا نجد أي تبريرات لمحاولات دول خارج المنطقة وخارج الأراضي العربية للتأثير على الوضع في هذه البلاد”.

واستطرد؛ أن “هناك قوى شجعت التطرف والتشكيلات المتطرفة ونقلت إلى ليبيا مسلحين أجانب وإرهابيين من سوريا”، لافتًا إلى أن “كل هذه العوامل تزيد من عقدة الوضع، ويجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي”.

وختم وزير الخارجية المصري تصريحاته قائلًا: “بالتالي سنواصل التعاون مع أصدقائنا، مع البلدان التي تتبع مواقف قريبة من تلك التي نلتزم بها نحن، وفي هذه المرحلة لا يمكن أن أقول إن تركيا من بينها”.