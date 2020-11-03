خلوصي أكار: أول من استجبنا لـ«نداء السراج».. ولن نكون «لقمة سائغة» للآخرين

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي استجابت لنداء رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، للمساعدة في مواجهة ما وصفهم بـ«الانقلابيين».

جاء ذلك في خطاب ألقاه أكار، اليوم الإثنين، في افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2020-2021، لجامعة الدفاع الوطني التركية الحكومية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفيما يتعلق بجهود التسوية في ليبيا، قال أكار إن تركيا أيضا ترغب في ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في هذا البلد، على حد قوله.

وادعى أن بلاده لن تتخلى عن من يتولى الحكومة الشرعية في مواجهة من وصفهم بـ”الانقلابيين”.

وتابع:” أن ليبيا لليبيين، وتركيا تسعى من أجل ليبيا مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها في إطار وحدة كيانها السياسي” على حد تعبيره.

ولفت إلى أن بعض الدول تسعى للقيام بأدوار أكبر من حجمها وقوتها في شرق المتوسط، زاعما أن بلاده لن تسمح بهضم حقوقها في المنطقة.

وأضاف:” لا نسمح لأحد يأتي من آلاف الكيلومترات بوضع قواعد هنا (شرق المتوسط)، ولا يمكن أن نترك حقوقنا لقمة سائغة للآخرين”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الأطراف الأخرى عليها ضرورة التحلي بالسعي للتوسط بين تركيا واليونان بالموضوعية والحيادية، مدعيا عدم تهاون تركيا حيال أي محاولات لفرض الأمر الواقع في المنطقة.